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我国与土耳其达成6.9兆盾投资合作协议

【本报雅加达讯】投资统筹机构(BKPM)主任托马斯.伦邦(Thomas Lembong)称，根据上周我国与土耳其之间的双边会晤有达成协议总值5亿2000万美元。托马斯说，上述价值6.9兆盾的协议，包括在航空运输和能源领域的合作。“印尼航运公司同意与Karadeniz Holding之间的合作，总值3亿2000万美元。”而剩下的两亿美元则由印尼航天公司与土耳其航空航天工业加以进行。此外，其它的合作是兴建80兆瓦的发电站。他说，上述电动船将分配至缺少电力供应的偏远地区。在航天领域的协议将包括三项事宜。其中之一是向市场推出我国的N219产品。土耳其航空航天工业亦将与我国航天公司一起兴建N245产品。上述联合产品将向东南亚地区推出。在访问中，佐科威总统亦与土耳其政府建立合作关系。在印尼-土耳其综合性经济合作协议上，卫生部与贸易部为相互推出各自国家的产品而进行合作。托马斯并不否认，在这期间土耳其是不大受关注的投资市场之一。2017年首季度，土耳其私企在我国的投资落实仅10万美元。