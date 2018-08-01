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我国与卡塔尔签署谅解备忘录

合作开发十个国际级旅游观光区

【罗盘新闻网雅加达8月1日】我国政府与卡塔尔投资局（Qatar Investment Authority 简称QIA）正式签署了一份谅解备忘录（MoU），旨在共同开发10个类似巴厘岛的国际级旅游观光区。

该项谅解备忘录于周三（8月1日）在我国海洋事务统筹部进行签署仪式。出席见证签署仪式的还有海洋事务统筹部长鲁胡特班查伊丹，信息与通讯部长鲁迪安塔拉，印尼投资统筹机构（BKPM）主任托马斯伦邦，卡塔尔驻印度尼西亚大使艾哈迈德伊本贾西姆穆罕默德阿里哈马尔（Ahmad bin Jassim Mohammed Ali Al-Hamar）和QIA首席执行官谢赫阿卜杜拉本穆罕默德本沙特埃尔-塔尼（Sheikh Abdullah bin Mohammed bin Saud Al Thani）。

“BKPM主任托马斯伦邦在雅加达卡塔尔大使馆办公室向传媒如斯阐述，“以上谅解备忘录是为了落实我国总统佐科威与卡塔尔王子阿勒萨尼（Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani）之间前阵子达成的协议，双方一致同意合作在我国共同开发10个类似巴厘岛国际级旅游观光区。”

随着谅解备忘录的签署，QIA将以主权财富基金(sovereign wealth funds)的形式筹备一种共同的基金，用于开发印度尼西亚10个新的旅游观光区，包括度假村和高级酒店。 “投资额初步定为4万亿盾至7万亿盾之间，这笔基金将分段式拨放，因为他们也需要时间筹备资金。”托马斯如是说。

托马斯补充说，谅解备忘录签署后12个月预计QIA的资金将开始进来。

目前，可以确定QIA将投资的旅游景点之一是龙目岛西努省（NTB）曼达丽佳（Mandalika）旅游区项目。

“其他旅游区项目发展还正在研究中，其中包括印度尼西亚东部的一些旅游地区。谅解备忘录签署后，双方将组成一个联合工作组，并聘请国际级旅游投资顾问和其他配套设施的专家进行投资项目评估并做可行性分析。”托马斯总结说。

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