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愈加受世界市场所喜爱

4月份摩托车出口同比剧升49%

【本报雅加达讯】我国两轮车辆出口急剧上升，同时一并证明，我国组装产品获委托人的信任，拥有全球标准质量，且愈加受世界市场所喜爱。

根据我国摩托车业协会(AISI)的数据，4月份的出口量录志3万5152辆，比去年同月份达到的2万3528辆上升49.4%。

比起2017年3月份的3万2367辆，4月份的业绩上升8.6%。今年首4个月的出口，比2016年同期的9万7000两提高26%达12万3000辆。

日前，我国摩托车业协会商业部主任希吉(Sigit Kumala)称，“出口量确是持续上升。如果该情况得以保存，则我们深信，今年的出口占总产量的8%。”

在一年内，摩托车的平均产量在600万辆范围。摩托车出口商和生产商，包括Astra Honda Motor公司，Kawasaki Motor Indonesia公司，Suzuki Indomobil Sales 公司，TVS Motor Company Indonesia 公司，以及Yamaha Indonesia Motor Manufacturing公司。

希吉补充称，若全球经济形势持续好转，且生产商能推出符合全球市场需求的产品，则今年40万辆至50万辆的出口指标将会达到。