Wednesday, February 22nd, 2017 | Posted by

总统重新强调 须整顿必需品分配网

【本报雅加达讯】佐科威总统周二在雅加达国家宫主持贸易部工作会议时，就有关分配问题重新强调，必须整顿必需品与物质的分配网，因为还存在许多问题。

总统说：“我们的分配网还存在许多不正确的地方，首先是必需品与物质的分配网。我们虽然已用了两年的时间去纠正，但效果不大，还有许多不对头的地方。比如农民的价格5000盾，商人能卖15000盾，3倍的价钱，这里面肯定有问题。”

为此，总统希望贸易部仔细调查这件事，从中了解分销商的具体情况，到底有多少分销链，如果12个还无所谓，但如果有4567个，那就不得了，费用多少？什么人付？还不是人民。

在这种情况下，就需要贸易部下手，不能仅在办公室坐着，必须到现场调查与监督。

总统接着说，以前，每天晚上在Kliwon市场，Legi市场，Gede市场总是有辣椒价格，但为何没有把这件事每天下午在电视，电台，社交媒体报道出来，让信息传开，大家都知道。“让农民了解Cipinang辣椒与大米的价格，这样的开放性是很重要的，这样简单的事应该是可以做的。”

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=175943

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