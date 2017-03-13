Monday, March 13th, 2017 | Posted by

总统主持2017年印尼国际家具展览会开幕
家具业本地取材吸收大量劳动力及出口创汇

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佐科威总统上周六在雅加达博览会场主持2017年印尼国际家具展览会开幕仪式后，参观家具展览。

 

【本报雅加达讯】佐科威总统上周六在雅加达博览会场主持2017年印尼国际家具展览会开幕仪式时表示，政府将大力支持家具行业，因为家具行业原材料取自本地，又能吸收大量劳动力以及出口创汇。

总统在致辞中说，虽则如此，仍有许多问题需要政府和企业之间共同解决。“我认为，政府和企业之间，包括企业与部长以及企业与我之间，越是更多的会晤越好，因为越容易解决问题。”总统说。

为促进出口，政府已提供一些奖励给一些行业。此外，总统也将与工业部长、贸易部长、农业部长、森林与环境部长、国有企业部长以及创新经济机构主任共同讨 论有关税务等问题。

总统补充说：“这个工业所使用的原材料100％源自国内。其次，也能吸收大量劳动力。其三，能出口创汇。因此这个工业相当重要，对印尼的经济有相当大的影响。”

2017年印尼国际家具展览会从3月11日开始至3月14日结束，4天而已。通过展览会可望能提高家具和手工艺品的出口。

据印尼家具和手工艺品协会（HIMKI）资料显示，2017年1月国内家具市场增长2.76％。而根据中央统计局的数据显示，2017年1月家具出口增至1.48亿美元，

比去年同期的1.44亿美元略有提高。

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  • 家具

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