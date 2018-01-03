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总统主持全体内阁会议

佐科威命令部长们加速经济建设

【本报讯】佐科威总统昨日在国家宫主持全体内阁会议，检讨2017年国家收支预算的落实情况。及在2018年的政治年里，各部会务必加速经济建设。

政府已经总结2017年的预算，使用预算结果被评为相当满意。政府的采购达2001.6兆盾或预算的93.68％，政府的收入达1655.8兆盾或预算的95.4％。因为政府收入只有1655.8兆盾，而支出达2001.6兆盾， 政府收入比支出少，故出现不敷之数2.62%。

佐科威总统命令众部长、机构领导、司法单位务必专注于经济建设，维持2017年已获得的成绩。

佐科威总统说；“虽然，2018年是政治年，我再次强调，各部会务必专注在加速经济建设，解决贫富距，降底贫穷人口。”

总统也向内阁部长、机构领导、国军总司令、警察总长、司法人员表示感谢，感谢他们在2017年里的努力。

总统接著说，国际社会更加信任印尼，并给予我国很高的评价。因为我国承诺持续在准许证、法规等方面进行简化与改革。印尼在全球政治与经济不稳定的情况下，有能力维持经济继续成长。

总统希望我国在2017年已达到的成绩，在2018年里不断的改进，并且有更进一步的发展。

他也提醒各部会首长，即刻推动劳工密集工程，因为劳工密集工程可以解决贫穷问题，减少失业人口。特别在乡村兴建道路、灌溉、卫生设备等。

财政部已准备了相关经费，可以透过公共工程部、交通部、农业部、海洋与渔业部即刻进行在乡村的劳工密集工程。

总统说，财政部长丝丽．穆莉雅妮已向他报告，2018年初已可以发放乡村建设建费60兆盾的的20％。因此相关部门已可以即刻工作。