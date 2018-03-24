Posted by admin

德国企业表示有兴趣

在宾图尼县兴建石化厂

【本报雅加达讯】德国企业声称有兴趣在西巴布亚省宾图尼县建立石化厂，以支持不断在发展的国家产业结构。

工业部化学、纺织和杂项工业总署长西吉特（Achmad Sigit Dwiwahjono）近日在雅加达说：“我国政府非常支持德国投资兴建石化厂的意愿，因为这是佐科威总统访问德国时提出的要求，同时使国内建设均衡。”

西吉特是在推介德国国际化学工程、环境保护和生物技术展览会（ACHEMA 2018）致辞时作出上述表示。今年6月11日至15日在德国法兰克福的ACHEMA是全世界最大的化工工程及装备展览会，每三年举办一次，有100余个国家和地区的企业参展。

西吉特称，德国投资者选择宾图尼县为建立石化厂地点，其中是因为在宾图尼拥有由英国石油（BP）管理的丰富天然气储量。

按照计划，位于宾图尼海湾的石化项目将生产甲醇（metanol）产品大约180万吨，然后把甲醇提炼成聚乙烯（polyethylene）和聚丙烯（polypropylene）大约40万吨。

对我国来说，建造石化厂是非常重要，因为石化工业在支持国民经济的增长起着重要作用。

“石化工业是其中一项上游行业，为几乎所有下游行业提供原材料，比如塑料工业、纺织业、涂料工业、化妆品行业以及制药业，”他说。

西吉特进一步透露，国内石化企业Chandra Asri直至2021年将拨出60亿美元来增加产能。去年公司为增加丁二烯装置年产能5万吨和聚乙烯年产能40万吨，投资1.5亿美元。

除此之外，韩国石化企业乐天大腾化学（Lotte Chemical Titan）将落实年产能200万吨轻油裂解厂的投资项目，总额达30亿美元至40亿美元。这座轻油裂解厂化工原料，可生产乙烯、丙烯和其他类衍生物。

Chandra Asri和Lotte Chemical的额外投资项目将使国内轻油裂解厂的化工原料年产量达300万吨。我国甚至可列在泰国、新加坡和马来西亚，成为东盟第四大化工原料生产国。

关于2018年ACHEMA展会，西吉特称国内企业可在这场展会探索全球加工业的未来发展趋势。

“我想国内企业界能在ACHEMA展会获得有关各种工业领域，比如化学工业、制药业、纺织和服装行业的最新技术发展趋势,”他如斯说。