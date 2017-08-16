Wednesday, August 16th, 2017 | Posted by

开斋节过后 7月份我国对外贸易逆差2亿7000万美元

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Kecuk Suhariyanto

【本报雅加达讯】2017年7月份我国对外贸易录志逆差2亿7000万美元，其中出口136.2亿美元和进口138.9亿美元。而累积的2017年1月-7月则顺差73.9亿美元。

昨日，中央统计局(BPS)局长苏哈利延多(Kecuk Suhariyanto) 在雅加达，中央统计局总部的新闻发布会上说，“2017年7月份的对外贸易逆差为2亿7000万美元。”

出口136.2亿美元或比2017年6月份上升16.83%。若与2016年7月份比较的话则上升41.12%。特别是对油气环比下降7.79%成为11.7亿美元，或同比则增长17.61%。

从农业部门的出口3.2亿美元，环比上升19.79%，同比则上升76.67%。加工业录志102.4亿美元，或环比上升20.22%，和同比上升41./85%。

主要出口商品，其中燃油2亿4160万美元，车辆及其部件2亿1810万美元，和各种机械/机械器具1亿4910万美元。

2017年1月-7月的出口总额达936亿美元或上升17.32%。而非油气增长17.37%达848亿美元。苏哈利延多称，“根据非油气出口上升部门的贡献占2017年1月-7月出口总额的90.64%。”

出口市场份额：美国97.6亿美元，中国107.3亿美元，日本80.2亿美元，东盟181.6亿美元和欧盟111.2亿美元。

2017年1月-7月的进口总额为862亿美元或同比上升14.01%。而非油气进口为728亿美元。进口市场份额：中国188.2亿美元，日本83.1亿美元，泰国53.3亿美元，东盟150亿美元和欧盟67.9亿美元。

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