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廉价绿化汽车价格持续上涨

接近非LCGC汽车价格

【本报雅加达讯】低成本绿化汽车（LCGC）生产商言行不一致，该低成本绿化汽车价格每年上涨，事实上，那种汽车生产零部件进口税为零%。

根据2013年数据，丰田（Toyota）Agya汽车始价是9900万盾，目前，最低廉的Agya E-M/T型号汽车，每辆达到1.169亿盾，而自动变速器的最高型号，即丰田 Agya TRD S-A/T型号价格为1.39亿盾。

该低成本绿化汽车价格，几乎已与非低成本绿化汽车价格相同，举例铃木（Suzuki）低成本多功能汽车（LMPV），即APV Airbag Blind Van 1.5汽车，每辆售价为1.41亿盾。

作为比较，本田Brio Satya E-CVT汽车，每辆价格为1.515亿盾，该价格甚至已比低成本多功能汽车更好。

日前，阿斯特拉丰田汽车（Astra Toyota Motor）公司执行总经理弗拉西斯.苏尔约帕拉诺多（Fransiscus Soerjopranoto）称，因通货膨胀提高，使价格上涨。

但他对记者证实，丰田公司不会把价格调高，在工业部发布的低成本绿化汽车制定的价格限制以上。“如果仅是有利环保而已，那么，与混合动力汽车（mobil hibrid）有何分别？当然，我们在价格方面也须小心制定。”

日前，本田汽车（Honda Prospect Motor）公司营业和售后服务经理尊菲斯.凡迪（Jonfis Fandy）对记者称，在1年之内，低成本绿化汽车价格仅能调高一次。“每年，并不是我们自行调高价格，要政府批准才能调高价格。”

工业部防御工具、运输工具和海事工业局（Ilmate）局长延.西巴郎.丹迪耶雷（Yan Sibarang Tandiele）解释说，这一向以来，有错误认知，以为low cost就是低价格，事实上，却是节省能源和有能力购买的价格。“当然价格有所限制，但按照条例，价格可能有伸缩性。”

例如，根据独家经销（APM）总店，每辆价格为9500万盾，那是消费者级价格，还未加上机动车税（PBK）和机动车转名税（BBN）在内。

除此之外，如果使用自动变速器的汽车，价格也会提高15%，接下来，安装乘客安全技术，有提高10%。“价格能从9500万盾提高25%，尤其是目前的汽车，有自动化趋向，手动变速器已很少见。