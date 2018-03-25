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廉价环保车销量下滑

代理商有信心能维持销量

【本报雅加达讯】廉价环保车（LCGC）销量稍微下滑，预测非LCGC竞争成为销售下滑的因素。

试看五菱（Wuling）Confero型汽车每辆价格介于1.308亿盾至1.679亿盾，该价格比本田廉价环保车，即Brio Satya汽车售价每辆介于1.32亿盾至1.38亿盾相差无几。

根据印尼机动车业协会（Gaikindo）数据，廉价环保车销量降幅最大的是丰田Agya汽车，接下来是Datsun Go+和Go汽车，以及大发（Daihatsu）Ayla汽车。

阿斯特拉丰田汽车（Astra Toyota Motor）公司执行总经理弗拉西斯. 苏尔约帕拉诺多（Fransiscus Soejopranoto）声称，今年，廉价环保车销量将持续降低。“预测今年，LCGC销售将降低5%至8%，因该向中下阶层提供贷款的融资公司不愿面对不良贷款的高影响。”

与此同时，铃木印多汽车（Suzuki Indomobil Sales）公司4W营业经理多尼.伊斯米.沙普特拉（Donny Ishmi Sahputra）称，价格与廉价环保车相差不多的汽车，不可能直接占有市场。“一切须靠该领域的产品的刺激，如果静止不动的话，肯定会被新款汽车排挤。”

他预测，廉价环保车市场仍能维持。今年，铃木汽车定下指标，支配全国LCGC的3%市场份额，须知，去年铃木汽车Karimun Wagon R汽车销量比2016年降低45%。

多尼声称，虽然销量降低，铃木仍将创新，发展廉价环保车领域。“为发展新款廉价环保车，我们仍在研究中。”

本田汽车（Honda Prospect Motor）公司营业和售后服务经理尊菲斯.凡迪（Jonfis Fandy）称，LCGC仍有增长的机遇，因首次购买汽车的新客持续增加。“我们相信，今年，LCGC仍将增长。”

本田廉价环保车，即Brio Satya拥有积极销售趋向，至2013年推出后，销量每年持续提高，即从4958辆，至2017年提高成为4万3378辆。