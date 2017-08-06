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康菲石油虽上调天然气价格

但消费者天然气价格不变

【本报雅加达讯】虽然康菲石油公司（ConocoPhillips）上调向国营煤气公司（PGN）在巴淡（Batam）岛销售的来自Grissik气田的天然气价格。虽然如此，PGN公司向国电和巴淡企业消费者销售的天然气价格不变。

能源与矿物资源副部长阿尔詹特拉（Arcandra Tahar）昨日在雅加达说：“只要消费者的天然气价格不调涨，我想仍与能源作为经济驱动器的原则一致，与总统的指导同步。”

根据今年7月31日出台的能源与矿物资源部长第5882/12/MEM.M/2017号公函，自今年8月1日至合同于2019年到期，ConocoPhillips上调向PGN公司在巴淡岛销售的来自Grissik气田的总量每日22.73亿英热单位（BBTUD）天然气价格，从每百万英热单位（MMBtu）2.6美元升至3.5美元。

进一步，能源与矿物资源部长公函指出，PGN向国电、独立发电公司和巴淡其他消费者销售的天然气价格不改变。

“关于制定天然气价格的公函（今年7月31日出台的能源与矿物资源部长第5882/12/MEM.M/2017号公函）明确规定PGN公司不可上调买方的天然气价格。虽然ConocoPhillips上调销售给PGN的天然气价格，但PGN售给消费者的天然气价格不变。政府依然保证消费者得到实惠的天然气价格，”阿尔詹特拉如斯说。

PGN售给巴淡岛的国电和独立发电公司的天然气价格保持在每百万英热单位3.32美元至5.7美元，按照使用量计费。企业消费者购买的天然气价格也保持在每百万英热单位5.7美元。

上述价格是参考能源与矿物资源部长第3191 K/12/MEM/2011号决定书，有关PGN公司向位于巴淡岛的国电公司和独立发电公司的天然气价格的决定。

“改变价格仅是ConocoPhillips向PGN公司的供应价格，但消费者的价格没有上升。调整供应价格的过程自2012年进行，并经过了商业对商业讨论的过程，”他说。

阿尔詹特拉评价，ConocoPhillips天然气价格每百万英热单位2.6美元的比来自相同天然气来源的合同价格较低。为保持供应方面的正义原则，ConocoPhillips天然气的新价格通过了适当的商业对商业讨论。

副部长说：“最重要的是消费者的买价不上升。这是能源作为建设资本新范例的部分。