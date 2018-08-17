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应确保已有其替代产品

遏制进口步伐宜谨慎

【本报雅加达讯】鉴于不是所有的进口商品都能在国内生产，政府收紧进口计划必须谨慎其事。

政府为追求5%以上经济增长率和防范经常帐赤字持续扩大，从而专注于对进口的控制。

佐科威总统日前在雅京总统办事处召开的有关加强外汇储备策略的小型内阁会议中，再次要求其经济小组改善国际收支平衡。

他说：“加强外汇储备是我们非做到不可的重要事项，它可使我国经济复原力越来越强，尤其在面对全球经济不确定性，包括近日对土耳其经济造成的冲击。”

央行数据显示，今年第二季度的经常帐赤字是80亿美元，占国民生产总值（GDP）的3%，高于去年同期的1.96%和今年第一季度的2.2%（55亿美元）。

赤字扩大，如今再加上土耳其危机的因素，增加了对盾币汇率的压力，美元在本周一度涨到1美元兑1万4659盾的水平。

总统提醒有关使用生物柴油作为燃油混合物（B20），直至达到国内含量水平（TKDN）的问题，特别针对被指大量使用进口原料的大型国营企业。

他说：“贸易部和关税局也要参与控制进口。我们要认真、快速和仔细观察，以便了解哪一些是非常重要和非常不重要的进口商品。”

印尼经济改革中心（CORE）执行经理Mohammad Faisal促请政府在限制进口方面不可操之过急。他说：“在决定限制进口产品方面政府不可过于仓促，应该确保被限制进口商品已有其替代产品才好。”

他说一向由进口供应的消费品，须肯定有其替代产品，如此才不会在国内造成通胀。至于资本货物和辅助原料，准备好其替代产品的话，可以防范国内工业不致于倒闭。

Mohammad Faisal续称：“由于限制资本货物进口，生产成本上涨是极可能发生的。因此有了其替代品，有关工业或许还能喘一口气。”