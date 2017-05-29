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巴淡市行政权紊乱

新加坡投资者迁移投资项目

【本报丹戎槟榔讯】由于在巴淡市的行政权紊乱对投资环境带来负面影响，巴淡市发展特别委员会主席达巴（Taba Iskandar）透露，新加坡一些企业开始把投资项目迁出廖内群岛省巴淡以外地区。

他昨日在丹绒槟榔说：“有的新加坡企业把投资项目迁至中爪省肯达尔县。他们对肯达尔经济特区的状况表示有兴趣。”

这位廖内群岛省地方议会第一委员会成员称，巴淡市政府与巴淡权威机构（BP Batam）的权限划分问题没有解决，导致在这个工业城市的一些企业关闭。

达巴称，在巴淡市发生的权限划分不清问题，对业务环境带来负面影响。

根据他收集的数据，在Batamindi工业区已经有一些企业关闭。此前入住工业区的企业大约60家，目前只剩下大约40家。

“巴淡市Kabil工业区的情况也是如此，”他说。

达巴解释，新加坡企业非常依靠巴淡市扩大业务，因为巴淡市的基础设施齐全、土地面积广阔，更何况巴淡市还有伦庞岛（Rempang）和Galang岛，而新加坡为发展工业区使用的地皮已用尽。

有鉴于此，政府理应抓住这种契机来打造巴淡市成工业城市。达巴续说，中央政府理应彻底解决BP Batam和巴淡市政府的权限划分问题。

达巴评价，中央政府要立刻采取行动来恢复巴淡作为投资吸引力城市的形象。他评价，中央政府首先以改善管理法则，以免市民和企业界因政府间权限分不清而焦急不安。