Wednesday, April 5th, 2017 | Posted by

巴泽航空计划
开辟提米卡航线

【本报提米卡讯】巴布亚省米米卡(Mimika)县府积极欢迎狮航集团(Lion Group)旗下的巴泽航空往返提米卡(Timika)Mozes Kilangin机场的计划。

提米卡运输、通信和信息局局长约翰(John Rettob)称，除了巴泽航空，狮航集团的其他航空公司Wings Air也计划飞往提米卡。

“Wings Air已很久计划开辟新航线，从Wamena至提米卡、Nabire至提米卡、Tual-Kaimana-提米卡。而巴泽航空计划将开辟雅加达-锡江(Makassar)-提米卡-查亚布拉(Jayapura)往返航线，和雅加达至提米卡直飞航线。”他这么说。

他说，米米卡县府当然欢迎这两家航空公司能实现提米卡航线计划。为此，这样提米卡航空乘客能有许多选择飞往其他地区。

他称，另一方面，更多航空公司飞往提米卡机场，自然将使提米卡往返机票价格下降。

虽然如此，他要求数家航空公司了解提米卡的情况，而仍需要许多整修，尤其设施方面。

“我认为时隔仍足够，只有管理时间就不太拥挤。在提米卡机场北部或者南部航站候机室仍足够使用。问题是其他设施，比如旅客订票的柜台至今仍有限。”他如斯说。

他要求在提米卡的航空乘客能了解机场的情况，也有很多设施还不完备，以致数家航空公司受阻飞往提米卡机场。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=179502

Posted by on Apr 5 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added