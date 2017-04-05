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巴泽航空计划

开辟提米卡航线

【本报提米卡讯】巴布亚省米米卡(Mimika)县府积极欢迎狮航集团(Lion Group)旗下的巴泽航空往返提米卡(Timika)Mozes Kilangin机场的计划。

提米卡运输、通信和信息局局长约翰(John Rettob)称，除了巴泽航空，狮航集团的其他航空公司Wings Air也计划飞往提米卡。

“Wings Air已很久计划开辟新航线，从Wamena至提米卡、Nabire至提米卡、Tual-Kaimana-提米卡。而巴泽航空计划将开辟雅加达-锡江(Makassar)-提米卡-查亚布拉(Jayapura)往返航线，和雅加达至提米卡直飞航线。”他这么说。

他说，米米卡县府当然欢迎这两家航空公司能实现提米卡航线计划。为此，这样提米卡航空乘客能有许多选择飞往其他地区。

他称，另一方面，更多航空公司飞往提米卡机场，自然将使提米卡往返机票价格下降。

虽然如此，他要求数家航空公司了解提米卡的情况，而仍需要许多整修，尤其设施方面。

“我认为时隔仍足够，只有管理时间就不太拥挤。在提米卡机场北部或者南部航站候机室仍足够使用。问题是其他设施，比如旅客订票的柜台至今仍有限。”他如斯说。

他要求在提米卡的航空乘客能了解机场的情况，也有很多设施还不完备，以致数家航空公司受阻飞往提米卡机场。