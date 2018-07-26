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巴杜拉查上半年销售 在全国平均销量之上

【本报雅加达讯】截至今年上半年，巴杜拉查水泥（Semen Baturaja）公司销售增长率，在全国平均销量之上，该公司在苏门答腊支配大部分市场，成为其推动力。

巴杜拉查水泥公司经理拉赫玛德.帕里巴迪（Rahmad Pribadi）对记者称，至今年6月，巴杜拉查水泥公司水泥销量提高28%，“根据我们记载，国内市场的水泥销售达到87万吨。”

去年上半年，巴杜拉查水泥公司售出67万4000吨，该公司也探讨向国外出口熟料（klinker），今年估计能出口3万吨。

巴杜拉查水泥公司经理部解释说，这一向以来，销售增长是受在南苏门答腊区的水泥市场渗透支撑。“我们仍在楠榜（Lampung）和南苏门答腊支配和引领市场。”

今年首6个月（1月至6月）期间，巴杜拉查水泥公司销量高于全国水泥平均销量。

根据印尼水泥业协会（ASI）数据，国内水泥消费仅比去年同期的2899万吨增长3.6%，成为3003万吨，其中在苏门答腊的销售增长最高，达到7.5%成为648万吨。

这一向以来，支配全国水泥市场的爪哇市场，今年上半年仅增长2.1%成为1679万吨，低于全国水泥销售增长。

巴杜拉查水泥公司仍有信心，水泥销售将积极增长，因基础设施工程和房地产业有潜力推动全国水泥需求。

他坦言，有关业务不振，市场供应过剩情形仍成为水泥生产商难题，而挑战还未包括占生产费最大成分的煤炭价格上涨问题，因此，巴杜拉查水泥公司总是把节省作为各种项目的前提。