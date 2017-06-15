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巴厘成为国外初创企业目标

【本报讯】东南亚成为全球初创企业的目标，因为拥有数个优点，尤其投资支出相当便宜。新加坡成为他们的主要目标，而巴厘成为第二选择。

Tony Eddy & Associates主席托尼．艾迪(Tony Eddy)称，许多初创企业开始离开Silicon Valley，因为不会承担在该技术中心的运营成本。

根据普华永道会计师事务所(PWC)和CB Insights/Money Tree调查，在Silicon Valley的投资资金下降28%，比全球投资价值下滑23%更低。而Unicorn公司的市场份额从2013年已提高30%，去年达58%，该公司位于美国外地区的总值超过10亿美元。

“初创企业开始瞄准东南亚国家，因为拥有数个优点，除了投资支出更便宜。随着基础设施修建，又成功克服时差，东南亚市场份额正迅速提升。新加坡成为主要目标，继续巴厘成为第二选择。”他这么说。

他说，事实上，巴厘比新加坡获得最好成就。该调查结果是在三个国家比较运营费用。各持预算50万美元，初创企业在Silicon Valley只能保持6个月，而在新加坡，他们能保持9个月。

“而在巴厘，他们能保持两年和每天假期，市场份额红利持续增加，基础设施逐渐良好和其他优点。”他如斯说。

全国开发商Agung Panorama Propertindo(APP)公司预期，初创企业将充斥巴厘，在巴厘Nusadua兴建CREA-The Nusadua 24/7 Resort Office工程。

CREA工程项目总经理Joseph Effency称，“CREA工程位于巴厘Nusadua BTDC地区，占地面积6500平方米，建筑物面积1万2000平方米。CREA工程总资本大约3000亿盾，计划将于明年底竣工，届时一同在巴厘Nusadua举行国际货币基金组织(IMF)会议。”

CREA-The Nusadua 24/7 Resort Office设有24小时业务中心和会议室备有高速网络、现代联合办公区、上流餐厅和咖啡室、娱乐舞台、葡萄酒和雪茄吧、国内外食品长廊、城市投宿登记、银行和其他设备。

“该工程有两层楼作为商业活动，其价格每平方米大约3500万美元，而其他两层楼供办公室，价格每平方米2700万美元。”他这么说。

他说，该CREA工程的概念，完整此前已兴建的6个设施，即是展览会中心、高尔夫球俱乐部、国际度假酒店、巴厘商品、剧院和博物馆，以及国际医院。