Friday, November 17th, 2017 | Posted by

巴厘伍拉·赖机场
有潜力拓展国际货运市场

【本报登巴萨讯】巴厘省伍拉·赖国际机场有潜力成为连接各国的机场，拓展国际货运市场尤其是从澳大利亚至欧洲和中东国家。

机场管理局第四区（巴厘和努沙登加拉）局长赫尔松（Herson）近日在巴厘省Badung县说：“比如说，从澳大利亚的货物不可直接运到沙特阿拉伯，但要到在别国的机场转站，而离澳大利亚最近的机场是巴厘。有鉴于此，这是很好的机会。”

他称，这一向以来国际航空货运，尤其是来自澳大利亚和新西兰以新加坡为转站机场。

但机场管理局前一段时间得悉，在新加坡机场转站的国际航空运输逐渐减少，因为一些货运公司更选择在巴厘转站。

如果是这样，巴厘机场应该拓展成为国际货运市场，”他说。

进一步，Angkasa Pura I公司伍拉·赖国际机场总经理雅努斯（Yanus Suprayogi）称，公司仍观察伍拉·赖机场拓展国际货运市场的发展。

目前，公司仍使用曾经是Paradise航空大厦，总面积50×100米的货运大楼。来自国外的货物转运到国外前，将在这座货运大楼储存。

我们还未有专用货运大楼，所以利用既有的建筑物。关于兴建专用货运大楼，我们将先评估未来的潜力如何，”他说。

此前，雅努斯向媒体推介伍拉·赖国际机场扩建总体规划时指出，去年通过伍拉·赖国际机场落实的国内外货邮吞吐量51560吨。

上述数目比2015年的货邮吞吐量30850吨有所增长，可能是因为开通直飞巴厘航班的外国航空企业越来越多。

最近6年期间或自2011年至2016年，巴厘伍拉·赖机场的航空货运迅速增长。2011年落实的货邮吞吐量增幅最高，达62150吨，而2015年的吞吐量最低，只有30850吨。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=198479

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