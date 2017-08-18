Posted by admin

工商会馆：

我国民理应已享受独立自主

【本报雅加达讯】地区之间至今的经济和发展差距，仍然是我国于1945年8月17日独立以来尚未能解决的一个根本问题。

印尼工商会馆（Kadin）总主席Rosan Perkasa Roeslani认为，当我国人民庆祝独立72周年之际，我国人民理应能够可以享受各方面的独立与自主才是。

他在日前说：“除了摆脱殖民主义的束缚之外，我国人民应该在经济上独立、勇于摆脱逆境、在商业界也能够自主。”

Rosan认为，作为东南亚最大的经济体，我国是时候通过经济、社会和区域间的发展以及一致的政策实施，来消除贫富鸿沟。他说：“重要的是政策的一致性。这是非常重要的，不可朝令夕改。”

他补充说，在政策的执行上缺乏一致性，造成经济独立，社会公正和区域间的平衡发展很难实现。某个策略的更改，直接影响到企业界和公司的运营。

Rosan指出，必须避免政策的前后不一致，因为这将给国内外投资者留下不好的印象。他呼吁国内业者们独立自主不经常抱怨，不向政府乞求各种便利。

他续称：“我们必须做好准备。一切都要平衡。业主应发挥积极作用，不总是口出怨言和提出各种要求，但对企业本身却没有一个概念和起到积极作用。”

另一方面，Rosan也关注近来人们购买力的下降。他建议政府提高对2017年国家收支修订预算的吸收质量，以提高民众购买力。他说：“如果国家收支预算集中在生产部门、适当的预算和适当的项目上，并有更好的质量吸收，因民众购买力提高，家庭消费也会增加。在此背景下，预算应起到国家经济增长兴奋剂的作用。”

另外，Rosan也强调政府在今年不提高如900伏安的基本电费、补贴燃油和天然气等管制价格的重要性。因为他认为提高管制价格将得出适得其反的结果。

他说：“可以肯定的是，民众的收入不平等是自然性质，不能完全消除，而政府可以干的是减少收入的差距。