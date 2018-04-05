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工业4.0蓝图会议 佐科威总统在雅京亲临开幕式

【雅加达点滴新闻网4月4日讯】周三（4月4日）早上约八点三十分，我国总统佐科威亲临出席正在雅京史纳延国际会议中心召开的工业4.0会议，并主持开幕仪式。

总统在致辞中说：“我们今天有幸汇集在这里出席2018年印度尼西亚工业4.0峰会。这是一个非常重要的政府计划，工业4.0正在改变世界，无论我们喜欢与否，无论我们是否准备好，没有太多的选择，我们已开始进入工业4.0革命的时代。”

总统举行开幕仪式后，会议将举行两场讲座。 第一阶段的座谈会议题为2018年政府在迎接工业4.0时代的来临，推动经济增长的政策和政府工作计划和2019年政府的纲领。

第二阶段的座谈会议主题为，面对工业4.0时代和经济基本面的整体改变，创新生态系统和教育课程迅速的发展，政府理应采取的财政战略，以支持制造业技术工业4.0的革命性变化。

此前，政府已就实施工业4.0路线图进行了协调会议。 工业4.0是数字经济的政府宏观路线图，希望借助技术的迅速发展，以支持我国经济转向高质量发展。

我国工业4.0蓝图发展五个优先领域，即食品、饮料、电子产品，汽车，纺织品，鞋类和化学品。

政府已定下目标，截至2030年实现净出口增加到10％的指标。 然后，不断加速经济增长，使工业对国内生产总值（GDP）的贡献能从目前20％提高到25％的指标。