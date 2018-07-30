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工业部：巴厘北部辽阔 有潜力开发成新工业区

【本报库塔讯】工业部敦促在巴厘省北部土地辽阔的地区开发成新工业区，尤其是旅游配套产业的工业区，因能为社会创造更多的就业机会。

工业部工业区域发展总署长苏尔雅威拉宛（I Gusti Putu Suryawirawan）日前在巴厘省库塔称：“巴厘省北部的地面相对平坦，人口稀少。”

他称，在巴厘北部有潜力开发的行业其中是食品和饮料行业、酒店设施行业、成衣业、旅游纪念品行业等。

目前政府颁布了有关简化申办程序和时间的一些政策，其中是一站式综合服务和3个小时办妥投资许可证程序（i23j）服务。

除此之外，还有在工业园区和经济特区实施的直接建厂投资便利（KLIK）和在线单一提交（OSS）。

有鉴于此，苏尔雅威拉宛希望企业界，尤其是国内工业园区协会（HKI）成员的企业家对巴厘北部的潜力进行研究。

HKI总主席山尼（Sanny Iskandar）接着称，一个地区的工业潜力成为工业园区发展的关键点。

他续称，HKI将等待中央和地方政府在基础设施，其中通路、自来水和电力供应的准备就绪。

“我希望地方能奋斗发展当地工业。当某个地区准备开发成工业区时，HKI将鼓励成员企业进驻，”山尼说。

有鉴于此，HKI呼吁政府加速爪哇岛以外地区工业地区的发展，因为其自然资源的潜力巨大，并可吸收更多的劳动力。

随着政府加速爪哇岛以外地区的基础设施建设，山尼称，目前爪哇岛以外工业区的发展进度达35%，而在爪哇岛65%。

“在爪哇岛的一些制造企业和工业园区开始把业务扩展到爪哇岛以外地区，”他说。

与此同时，巴厘省工贸局局长阿斯达瓦（I Putu Astawa）称，最近6年内，巴厘省经济良好增长，甚至高于全国平均水平。

巴厘省在今年第三季度的经济增长率达5.68%或高于全国平均水平5.06%。

虽然如此，阿斯达瓦称巴厘北部地区与南部地区的经济发展有差距。

有鉴于此，他鼓励企业界对巴厘省北部地区进行投资。

阿斯达瓦续说，位于巴厘省北部的Celukanbawang港有潜力开发成出口港。