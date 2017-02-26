Sunday, February 26th, 2017 | Posted by

工业部预计 今年制造业投资400兆盾

Haris Munandar

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【本报雅加达讯】由民众的购买力和基础设施建设所推动，预计今年在我国的制造业投资由去年的336兆盾上升4-19%350-400兆盾。

藉着那么大的投资，今年的制造业增长指标由4.7%升至5.5%2011年，制造业部门曾录志增长6.8%

而今年对国内生产总值(GDP)的贡献望能由18%升至20%。根据目前的价格，去年，总体的制造业国内生产总值占我国国内生产总值总数12.4068000亿盾约2544.6兆盾。

迄今为止，制造业仍然是我国最大的投资领域贡献者，2016年达55%。甚至，去年的制造业投资创历史新高。

根据投资统筹机构(BKPM)的数据，在制造业的外国投资(PMA)118亿美元升至167亿美元，而国内投资(PMDN)则由89兆盾升至106.8兆盾。

暂摄工业部秘书长哈利斯(Haris Munandar)称，成为今年制造业投资引擎的分部门是农业，化学和金属。在农业分部门，成为优势的数种工业是加工食品和饮料，棕榈以及纸浆和纸张。

在化学和杂项分部门，石油化学产品仍成为主要的贡献者。而在交通工具和金属分部门，成为驱动器的是机动车，船坞和冶炼厂。

今年，一些国内和外国投资者将扩展他们的业务。例如Chandra Asri Petrochemical 上市公司，Jiangsu Nickel通过其子公司Virtue Dragon Nickel Industries公司，日本的KaoUnilever Global，还有来自韩国和日本的两家企业正探讨在我国建厂。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=176251

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