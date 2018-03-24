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工业部预计今年

手工业出口数额同比增长5%

【本报雅加达讯】工业部中小工业总署长卡蒂（Gati Wibawaningsih）声称，直至年底，手工艺品出口总额可增长5%。

她近日在雅加达说：“今年的出口总额可能增长5%。”

卡蒂对手工艺品出口总额目标表示乐观，因为工业部提倡的供中小型企业在线交易的e-Smart IKM计划已经开始启动。几家中小型企业已经通过互联网销售其优质产品。

她续说，为达到上述目标，国内手工业者需要充足的原材料供应。

“比如说原木不可向国外出口，因为它是木制工艺品的原材料，”她如斯说。

去年的手工业出口总值达7.76亿美元，同比7.47亿美元增长3.8%。此前，工业部长艾尔朗卡如斯说：“手工业领域继续表现出积极的表现。去年蜡染商品甚至能创汇5800万美元，”。

为确保出口业绩不断攀升，艾尔朗卡认为要由适当的辅导计划所支持，更何况目前全球正在迎来第四次工业革命。

“工业4.0的实施将使生产能力提高、造就更多就业岗位，以及工业市场扩大，”他说。

工业部长补充说，开发中小型企业是我国迎来工业4.0时代的战略之一。