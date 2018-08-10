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工业部长表示乐观 下半年制造业增幅更高

【本报雅加达讯】工业部长艾尔朗卡·哈尔丹托（Airlangga Hartarto）表示乐观，我国制造业在今年第三季（下半年）的增长率将提高。

本报援引工业部长颁布的新闻稿称：“由于与矿业部门有关的工业商品价格上涨，推动该工业业绩好转，为此，我们深信，今年下半年，制造业的增长率将提高。”

政府继续尽力在国内创造有利的业务气氛，以便公司能采取主动和扩张性的步骤，来满足国内和出口市场的需求。

更何况，政府落实印尼4.0”（Making Indonesia 4.0）综合路线图，正聚焦于实施第四次工业革命。

“目前的工业革命受到技术发展的影响，才能推动创新能力，”他如斯说。

根据联合国工业发展组织（UNIDO）的报告，在制造业对国内生产总值（PDB）做出巨大贡献的15个国家当中，我国在世界上排行第四。

我国制造业对国内生产总值贡献22%，而排行第一是韩国制造业贡献 29%，接着中国制造业贡献 27%，以及德国制造业贡献23%。

甚至，我国是现时已加入“1万亿美元经济俱乐部”（1 trillion dollars club economy）的东盟最大国家。

“也能使我们更快发展是直到2030年的人口统计红利，”他称。

工业部长深信，我国拥有的优点，加上实施第四次工业革命，我国将在2030年变成为世界上经济最强劲的10大型国家。

“上述目标推动我们提高生产力、国家经济的能力，以及投资额增加。为此，我们将继续推动经济增长比经济增长更大1%至2%，”他进一步称。