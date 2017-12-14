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工业部长艾尔朗卡.哈尔达托

拟订2018年工业增长指标5.67%

【本报雅加达讯】工业部长拟订2018年制造业增长达5.67%，比2017年估计的5%更高。截至2017年第三季度工业增长达4.79%。

成为2018年优势的分部门是饮食品工业，化学与化学产品，制药业，化学药物与传统药物，基础金属，和运输工具。工业部准备一些行动计划，其中是供国内工业建设的能源，原材料，和自然资源的供应。

工业部长艾尔朗卡.哈尔达托(Airlangga Hartarto)称，政府亦将提高工业技术的能力，以便鼓励生产力，效率，和质量改进。此外，需要扩大金融业在产业融资中的作用，以及全球供应链的利用。

艾尔朗卡说，其它的措施是将非关税措施(nantariff meassures)应用于作为进口替代的潜在更高效的国内产品。同时亦推动制造业扩大在出口和国内市场的渗透。亦须留意的是民众对行业消费模式的转变。

日前，艾尔朗卡在雅加达称，“我们仍然强调未完成的作业，即有关与其它部会的协调，特别是一些仍悬而未决的财政政策。”

艾尔朗卡举个例，还在等待其它部会的财政激励是对低排放(LCEV)车辆，被列为出口导向的劳动密集型行业的税收减免，以及致力于建设职业教育和职业中心。

他说，“但愿在不久的未来，可产生该激励。我们正与财政部财政政策机构进行讨论。”

经济统筹部长达尔敏.纳苏迪安(Darmin Nasution)明确表示，政府确定那些工业部门必须加强的，俾使不容易受到进口活动的影响。那些部门是钢铁，从事于上游至下游的石油化工，和可加以发展成为医药原料的基础化学。

这样一来，国民健康保险(JKN)计划可由国内行业所享受。因此，可以吸引投资者进行基础化学的政策变得更容易。

他说，“政府亦推动下游化政策，特别是基于自然资源的，无论是金属，种植园，或者是渔业。”