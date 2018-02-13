Tuesday, February 13th, 2018 | Posted by

工业部长艾尔朗卡称
我国成为东盟最大制造业生产基地

【本报雅加达讯】工业部长艾尔朗卡.哈尔达托(Airlangga Hartarto)称，我国成为东盟最大制造业生产基地。这是符合政府进行经济改革的努力，专注于非油气加工业的发展。“所以我们已经从商品基础转向制造基础。”

艾尔朗卡说，制造业成为提高我国经济的重要关键，因为它更有生产力且提供广泛的连锁效应。

艾尔朗卡看到行业能提高国内原材料的增值，吸纳众多的劳动力，从出口获取外汇，以及关税的最大贡献者。“以免我们继续出口未经加工的天然资源。”

艾尔朗卡表示，如果从制造业增加值(MVA)增长方面来看，在东盟国家之间我国排名最高。我国制造业增加值能达到4.84%，而在东盟介于4.5%左右。在世界级目前我国排名第九。“我国经济与其它东盟国家有所区别，因为现在我国已进入一兆美元的俱乐部。”

前财政部长M.Chatib Basri称，我国有必要鼓励制造业部门，主要是出口导向型和吸纳众多的劳动力。

Chatib说，两个具有潜在力的部门是电子和成衣工业。我国有潜力发展电子工业然后加以出口。此外，潜在的机动车行业继续得到发展。“机动车行业拥有潜在力，在这里有一家企业已经开始出口至日本。”

他说，我国制造业未能发展的因素之一是因为过去商品价格高企。结果，人们更愿意投资商品部门，因为利润高于制造业的缘故。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=206425

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