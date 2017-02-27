Posted by admin

工业部长吁棕榈油加工业

发展下游业产品满足国内外市场

【本报棉兰讯】工业部长艾尔朗卡（Airlangga Hartarto）呼吁国内棕榈油加工业不断发展具有高附加值的下游工业产品，来满足国内和出口市场的需求。

他日前在苏北省棉兰市说：“因此，棕榈油加工业必须不断提高技术研究以及采用最新的制造技能。下游产品的销售价值更高，当然更有效益。”

工业部长参观位于棉兰第二工业区（KIM II）的棕榈油业务——春金公司（Musim Mas）时，作出上述表示。春金集团发起人林益建（Bachtiar Karim）和经理部人员热烈欢迎工业部长艾尔朗卡的来访。

除了讨论棕榈油加工产业的发展之外，参观春金公司棕榈油炼油厂也是直接见证从上游至下游的棕榈油综合生产过程，即生产食用油、食用油脂、油脂化学品和生物柴油。

春金集团确实首先发展下游产业，才把业务扩展到上游产业。工业部长评价，国内其它棕榈油业可以仿效春金集团的步骤作为榜样。

部长续说，政府一直鼓励棕榈下游业继续发展，其中发布工业部长政策来支持固体废物产业的发展，处理植物油脱色废白土工厂（SBE），根据现有的条例或法规正式投入商业运营。

工业部对植物油脱色废白土工厂建设提供支持，旨在食用油厂的B3（危险废物和有毒物质）废物可加工成修补道路坑洞或住宅混凝土的替代材料。

“工业部非常支持这种突破性步骤，因为与工作内阁在兜揽投资和基础设施建设的目标一致，”他如斯说。

政府也在出口市场尤其是美国和欧洲国家积极宣传我国毛棕榈油产品，同时设法抵消对我国毛棕榈油产品的负面宣传。

除此之外，政府正与食用油生产商和包装行业进行协调，并生产中下产阶级社区买得起的食用油产品。

春金公司运营总监赫尔曼（Herman Tandinata）声称，春金集团已在亚太、欧洲和美洲等13个国家经营业务。

春金公司的毛棕榈油年产量达60万吨，并雇佣2万8500名员工。

“春金公司从上游业至下游业整体集成运作、水陆物流运输等各部分业务俱全”他如斯说。

春金集团是成为棕油创新组织（ Palm Oil Innovation Group）成员的东南亚首家棕榈油公司。

春金集团也是我国首家获得RSPO（可持续棕榈油圆桌会议）认证的企业，油棕种植园总面积达2万5918公顷。