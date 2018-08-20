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工业部称今年第二季 饮食业将增长8.67%

【本报雅加达讯】食品饮料行业前途仍明朗。根据工业部数据，今年第二季该领域将增长达8.67%。

印尼食品与饮料商协会(Gapmmi)总主席阿迪．卢克曼(Adhi Lukman)评，今年第二季销售提高，大部分由斋戒月和开斋节需求所推动。“今年开斋节的饮食品业销售额比去年更好。”他这么说。

据他称，民众消费也因每年节日奖金(THR)持续变好所推动。上述情况提高民众的购买力。

但是，今年下半年的饮食品业将面对更大挑战。其中一个迹象是盾币兑美元汇率疲弱。从今年初至上周末，盾币兑美元已下跌6%。汇率波动将影响原材料和食品的价格，尤其半加工食品。

“可能小型工业将受到影响，但是大型工业仍能生存。只是，利润率下降。”他如斯说。

今年下半年，饮食品业仍有机会持续增长。饮食品领域将被数个重大活动推动，

包括在雅加达和巨港举办的亚洲运动会(Asian Games)。

工业部预计，亚洲运动会将有15万名外游到来。成为亚洲运动会的赞助者的饮食品公司，当然会在两个城市设有展览亭。

其中一家赞助者是Aice商标的冰淇淋生产商Alpen Food Industry(AFI)公司。除了推出特别为亚洲运动会的冰淇淋，该公司也将在17个比赛场地出现。

除了亚洲运动会，在巴厘的国际货币基金组织(IMF)和世界银行会议，也能提高饮食品的购买力和消费量。