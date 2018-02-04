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工业部拟订指标

2018年工业产品出口1350亿美元

【本报雅加达讯】工业部拟订指标，2018年的工业产品出口由2017年的1250亿美元上升8%至1350亿美元。

工业部正在准备出口融资实施，作为刺激我国工业产品出口的战略之一。工业部工业发展与研究机构(BPPI)主任Ngakan Timur Antara 称，在全球市场工业所面临的挑战之一是产品竞争力，主要是从价格竞争方面。

这就是为什么有些国家，例如中国向其工业提供最大的支持，包括对出口导向型产业的融资方面，从而提升价格方面的竞争力。

他说，自2015年我国政府通过印尼出口融资机构(LPEI)推出了一个特殊的出口任务计划。“该机构旨在为出口企业提供融资的支持。而上述出口融资实施形式包括融资，担保，和保险。”

Ngakan据个例，上述融资的实际结果，可从INKA公司在2017年再次赢得了从孟加拉国铁路公司采购200台客车的国际招标程序的成功看出来。

在上述采购客车项目中，INKA公司获得进出口银行(Eximbank)的支持，而提高有竞争力的价格。此外，藉着出口融资实施，敞开了我国工业出口商机，渗透到潜在的非洲地区的出口。Ngakan说，政府正在致力于通过两种方法来提高我国经济增长，即增加出口值和生产部门的投资，例如制造业。

他接着说，“有关出口，我国还能把各种产品突破国际市场，特别是对此前未曾开发的市场，或非传统市场，例如非洲和拉丁美洲。”根据中央统计局(BPS)的数据，加工业是我国出口的主要部门。2017年加工业出口值达1250亿美元，或占我国总出口值1687.3亿美元的76%，与其他经济部门相比最高。