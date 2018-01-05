Friday, January 5th, 2018 | Posted by

工业部拟订指标
2018年制造业对GDP的贡献为18%

【本报雅加达讯】工业部拟订指标，今年非油气加工业或制造业对国内生产总值(GDP)的贡献达18%。该数目比截至20179月份的17.76%相差不远。

与此同时，2018年制造业增长指标为5.67%，高于2017年估计的5%。而政府定下今年的经济增长指标为5.4%，在2017年估计的5.1%以上。

工业部秘书长哈利斯.慕南达(Haris Munandar)称，制造业的贡献仍然不显著，因受一些事宜的约束，例如难以获得原材料。

因此，今年工业部聚焦于减少障碍，无论是来自原材料获取方面或者是能源，以致能提高生产率。如此一来，行业竞争力可以显著提高。

哈利斯称，“行业仍受阻于难以获得原材料。此外，其进口数字还高，且能源还是一个问题。如果这些能加以克服的话，则能推动行业来提高其生产率，和扩大对国内生产总值的贡献。”

与此同时，工业部长艾尔朗卡.哈尔达托(Ailangga Hartarto)表示，非油气加工业在加速我国经济增长上扮演重要的角色。因为，其贡献能提供正錬效应，例如对国内原材料的增值，本地劳动力的吸收，和来自出口外汇收入的提高。

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