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工业部拒绝 环境与林业部出口原木计划

【本报雅加达讯】工业部拒绝环境与林业部（LHK）欲打开原木（gelondongan）出口渠道的计划。担心该政策将对国内木材下游业带来直接的影响，以致，造成我国的劳动力吸收率降低。

此前，环境与林业部提出，再度打开原木出口渠道的计划。该计划曾被提过，但都被数方人士拒绝而未实施。根据环境与林业部的考虑，实施原木出口商机的同时，仍关注国内工业为前提，即制定配额，此外只是作为推动投资的措施而已。能出口的原木须是优质和国内工业不能吸收的，意思是说，该出口商机再度打开，是为分配过剩的原木存货。

工业部农工业局农产和林产工业单位主任艾迪.苏多波（Edy Sutopo）解释说，符合有关工业的2014年第3号法令和有关天然资源（SDA）的2015年第41号政府条例，所有的天然资源须在国内加工以提高附加价值。

该事宜是为吸收劳动力和国家、民族和民众福利而实施。“根据该事宜，工业部不可能赞同原木或者是原料出口，我们坚决不愿（再打开原木出口）。”

艾迪.苏多波补充说，环境和林业部认为国内供应过剩，不能成为再度打开原木出口渠道的考虑点。必须考虑的是目前有非常多的劳动力和必须通过工业界活动被吸收。“如果是聆听原料出口商的声音，总是利用该理由，他们支配原木工业，而并不支配下游工业原料。原料商或者是业主很容易就能利用该情势。试想劳动力问题，他们须被吸纳，不然的话将造为社会、经济和治安问题。”

印尼锯木厂和木制品协会（ISWA）主席苏瓦尔尼（Soewarni）也拒绝该事宜，他声称，再度打开已禁止的出口渠道，对我国来说是退步。“我们拒绝，对我国来说那是退步，尤其是35个国家禁止原木出口，他们并没有打开的计划。是否我国要取得等待我国出口原木的国家之欢心，或者是保护国内工业。”

我国政府根据林业部、贸易部和工业部三部长共同决定书，自2001年禁止原木出口，政府也发出有关森林体制的2002年第34号政府条例和制订森林经营、森林和林区运用计划。