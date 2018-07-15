Posted by admin

工业部将对基于天然资源制造业

保持其对外贸易业绩顺差

【本报雅加达讯】工业部工业发展与研究机构（BPPI）主任Ngakan Timur Antara在雅加达对记者表示，工业部将对我国基于天然资源制造业所获的贸易顺差以及取得的良好业绩保持稳定。在盾币汇率疲软，以及中美贸易战开始影响到国际贸易平衡的情况下，我们必须对工业已取得的积极业绩保持稳定。

“为此，为了能保持工业所取得的良好业绩稳定，我们必须实施正确政策，来克服所有困难，”他这么说。

根据工业部的数据称，2018年5月份，对外贸易顺差的制造业领域是木业、木制品与软木制品工业顺差3亿8732万美元、纸和纸制品工业顺差3亿1071万美元，以及家具工业顺差1亿0190万美元。

此外，其他领域是成衣工业的对外贸易顺差6亿9629万美元。

他阐明，政府已拟定策略性步骤来提高国内制造业的竞争力和出口额，比如最大限度提供财政便利，以及保证原料供应充足。

“上述步骤符合于印尼4.0（Making Indonesia 4.0）综合路线图在我国贯执工业4.0（第四次工业革命），”他这么说。

此前，工业部长艾尔朗卡哈尔丹托（Airlangga Hartarto）坦言，盾币汇率贬值，对国内工业领域带来影响。上述情况有的对工业有利，而有的对工业不利。

“使用国内原料的工业，如棕榈原油（CPO）就有利，而还依靠进口配件的工业，或者在外国拥有债务的企业界肯定受更沉重的压力，”他称。

工业部长强调说，工业部将继续一致推动国内棕榈油加工业的增长。

这是因为2020年，我国棕榈油产量预计将达到4200万吨。发展下游化工业将提高附加值，以及生产多样化和创新产品的能力。工业部正推动的其中一项棕榈油下游业是油脂化学工业。

“油脂化学品在我国和出口市场倘敞开着，因为一些工业对该产品的需求量很大，”他称。

甚至，我国有机会成为全球棕榈油工业中心来满足粮食、非粮食以及可再生燃料的需求。据工业部的数据，我国棕榈油产量对世界棕榈油产量贡献48%，并控制52%棕榈油出口市场。