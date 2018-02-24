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工业部定今年出口指标

化妆品出口额16.8亿美元

【本报雅加达讯】国内化妆品业者对今年能显著增长表乐观。去年，民众购买力疲弱，不影响化妆品企业家推动今年销售量。

印尼化妆品商业协会(Perkosmi)总主席Nurhayati Subakat称，去年化妆品业增长率超过制药业的增长率。“化妆品甚至增长至20%。”她这么说。

Perkosmi希望，政府能通过给予本地业鼓励推动业务。虽然说政府已给予激励，但是大部份由跨国公司享受，而本地却很少。

据她称，激励至少需投资1兆盾的条件有必要调整。若该政策持续实行下去，有许多本地公司不可能跟随。

此外，化妆品企业家也要求提供原材料的激励。“我们希望给予激励的是原材料使用者，不只是成品。这样本地产品也能够竞争。”她如斯说。

Mustika Ratu (MRAT)公司总经理Putri K.Wardhani称，从去年下半年，国内化妆品业务开始提高。

Paragon Technology and Innovation 公司营销经理Ronni Ardiansyah称，创新成为公司增长的策略。“我们的工业很依赖于创新产品，当然我们每年有新的创新。”他这么说。

Martina Berto (MBTO) 公司总经理Bryan Tilaar称，将努力创造革新的产品。在不久的将来，该公司将推出新化妆品。此外，为提高销售，该公司将加强在线业务。

根据工业部数据，去年，制药业、化学药品和草药比2016年同期增长6.85%。去年化妆品出口额同比提高11.9%。

化妆品出口方面，过去五年，平均增长率大约3.56%。工业部定下指标，今年化妆品出口额16亿8000万美元。而2019年，化妆品出口额仍将增长成为18亿1000万美元。