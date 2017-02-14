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工业部决定塑料包装 成为优先发展工业

【本报雅加达讯】塑料包装工业对其他有战略性的领域如食品和饮料工业（mamin）、制药工业（farmasi）、化妆品工业（kosmetik）和电子工业（elektronika）的供应链，扮演重要的角色。

根据全国工业建设总规划（RIPIN），工业部决定塑料下游工业成为2015年至2019年期间优先发展的工业。

日前，工业部长艾尔朗卡.哈尔丹托 (Airlangga Hartanto)称，“这一向以来，塑料包装工业成为消费产品供应链，该工业增长率相当高和潜力很大。”

根据工业部数据，目前，有925家的塑料工业，生产各种塑料产品。该业界雇用3万7327名员工和总产量达到468万吨。“全国塑料产品需求达到460万吨，最近5年来提高5%。”

为提高国内塑料工业业绩，艾尔朗卡.哈尔丹托称，已持续设法减少对进口原料的依赖，以及推动提高品质、产量或者是生产的产品规格。“该领域占上游，中介至下游空间而非常重要，所生产的产品种类繁多，被许多工业界所需要。”

因此，化学、纺织和综合工业总司（IKTA）司长阿赫玛德.西吉特.德威瓦约诺（Achmad Sigit Dwiwahjono）称，工业部通过战略性政策，持续设法提高塑料工业的竞争力，特别是面对东盟经济共同体（MEA）和世界自由贸易。“在面对原料供应困难，并与东盟经济共同体竞争时，其中一个步骤是通过政府负担进口税（BMDIT）提供便利。”

他续称，其它的支持，是贯彻印尼国家标（SNI）、投资和宣传便利、制定印尼国家工作能力标准（SKKNI）、进口机制、加强研究和发展活动，以及其他能支持提高产量和竞争力的措施。“我们也推动全国塑料工业经营商，通过企业间合作能进行协同和综合，能在自己的国家内成为主人翁和有能力在国际市场竞争。”

此前，工业部长强调，对塑料包装课税将削弱竞争力和降低全国工业增长率。事实上，大力推动制造业部门，能获得国家外汇和吸收劳动力，使我国经济提高，俾使民众福利能均衡。