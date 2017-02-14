Tuesday, February 14th, 2017 | Posted by

工业部决定塑料包装 成为优先发展工业

本报雅加达讯塑料包装工业对其他有战略性的领域如食品和饮料工业（mamin）、制药工业（farmasi）、化妆品工业（kosmetik）和电子工业（elektronika）的供应链，扮演重要的角色。

根据全国工业建设总规划（RIPIN），工业部决定塑料下游工业成为2015年至2019年期间优先发展的工业。

日前，工业部长艾尔朗卡.哈尔丹托 (Airlangga Hartanto)称，“这一向以来，塑料包装工业成为消费产品供应链，该工业增长率相当高和潜力很大。”

根据工业部数据，目前，有925家的塑料工业，生产各种塑料产品。该业界雇用37327名员工和总产量达到468万吨。“全国塑料产品需求达到460万吨，最近5年来提高5%。”

为提高国内塑料工业业绩，艾尔朗卡.哈尔丹托称，已持续设法减少对进口原料的依赖，以及推动提高品质、产量或者是生产的产品规格。“该领域占上游，中介至下游空间而非常重要，所生产的产品种类繁多，被许多工业界所需要。”

因此，化学、纺织和综合工业总司（IKTA）司长阿赫玛德.西吉特.德威瓦约诺（Achmad Sigit Dwiwahjono）称，工业部通过战略性政策，持续设法提高塑料工业的竞争力，特别是面对东盟经济共同体（MEA）和世界自由贸易。“在面对原料供应困难，并与东盟经济共同体竞争时，其中一个步骤是通过政府负担进口税（BMDIT）提供便利。”

他续称，其它的支持，是贯彻印尼国家标（SNI）、投资和宣传便利、制定印尼国家工作能力标准（SKKNI）、进口机制、加强研究和发展活动，以及其他能支持提高产量和竞争力的措施。“我们也推动全国塑料工业经营商，通过企业间合作能进行协同和综合，能在自己的国家内成为主人翁和有能力在国际市场竞争。”

此前，工业部长强调，对塑料包装课税将削弱竞争力和降低全国工业增长率。事实上，大力推动制造业部门，能获得国家外汇和吸收劳动力，使我国经济提高，俾使民众福利能均衡。

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