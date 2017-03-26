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工业对全国经济发展有双重效应

政府拟构建上下游集成方案

【本报雅加达讯】工业部长艾尔朗卡（Airlangga Hartarto）声称，发展工业对加快建设和福利分配更加公平起到重要作用，因为工业活动将对国内经济增长创建双重效应，比如创造就业机会、增加附加价值和外汇收入。

他昨日在雅加达说：“有鉴于此，工业部与利益相关者将构建上下游集成的方案。这种方案将推动国内工业的发展，来促进国内经济增长。”

他指出，在上下游集成方案中，原料、生产过程、有关服务和成品，甚至工业产品的回收再造等互相集成。

“这种方案对提高国内工业在未来期间的竞争力很重要，”他说。

为此，政府将减少工业部门的障碍，通过放松管制和经济政策配套来创造一个有利的投资环境。

艾尔朗卡说：“目前还在调研。政府的目标其中是推动外向劳动密集型工业的发展。”

根据中央统计局（BPS）的数据，在2016年期间非油气加工工业累计增长4.42%，对国内经济作出显著贡献，达到18.20%。

今年非油气加工工业的累计增长率预计5.2%至5.4%，而国内经济增长5.1%至5.4%。

工业部长指出，橡胶制品工业、医药和传统医药工业，以及化妆品工业将是促进经济公平发展的化学下游化工工业。

而在上游工业其中是轮胎工业、橡胶手套工业，以及汽车零部件工业，总共有308家企业，年产能力达140万吨。

“除此之外，纺织工业及其产品工业也起到其作用。这些是创造最大就业机会数量的领域，从小型至中型企业的劳动力几乎达到350万名，”部长如斯说。

为推动国内工业的竞争力，贸易部采取了一些策略步骤，比如提高劳动能力、保护国内市场、推动进口替代工业的发展、扩大出口市场，以及发挥出口融资机构的作用。

进一步，政府也努力提升一些外向劳动密集型工业的业绩，其中鞋类工业、水产和海藻加工工业、杂项工业（儿童玩具、教育和体育工具、光学、乐器）、创意工业（工艺品、时装、首饰），以及电子工业和远程通信工业（多媒体、软件）。

接着是木制和藤制家具工业，以及饮食工业（棕榈油衍生品、咖啡和可可豆加工品）。

工业部记录，在2017年至2020年期间的投资项目共有89项，投资总额达527.5兆盾，预计将创造就业岗位54.4万个。

艾尔朗卡说：“今年国内工业建设的主要目标其中非油气加工工业增长5.4%，以及工业的劳动力增至1630万人。