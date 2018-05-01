Tuesday, May 1st, 2018 | Posted by

尽管资产增大
存款担保机构资金仍足以弥补担保索赔

【本报雅加达讯】根据存款担保机构（LPS）的财务报告，去年资产总额大幅增加。

截至201712月底，存款担保机构的资产总额达88兆盾，比2016年同期的74900亿盾增长18.76％。

除资产外，2017年存款担保机构的收入达164200亿盾，同比增长13.05%。与此同时，成本达15500亿盾，比2016年的14100亿盾增长9.45％。

随着该业绩，税前顺差也同比增长13.58％达148800亿盾。净顺差达138100亿盾，比2016年的13900亿盾增长5.47％。

该顺差的上升是由存款担保机构的综合收益所支持，达138100亿盾，比2016年同期的13900亿盾增长5.5%

同时，最终现金的现金余额达5329亿6000万盾，比2016年同期的2483亿3000万盾增长114.61％。

尽管如此，截至20171231日的余额在最近两年内没有增加或持平为4兆盾。

存款担保机构尚未使用的储备金提高至165800亿盾，比2016年同期的137200亿盾增长20.04％。

而担保储备金，从2016年的557200亿盾升至667700亿盾增长19.82％。

存款担保机构秘书Samsu Adi Nugroho称，2017年，存款担保机构已关闭或清算至少有9家庶民贷款银行（BPR）。

Samsu称，目前资本或余额总额仍足以满足存款担保机构的需要。其中的策略之一，包括维持精益组织结构，以及在存款担保机构的职能和职责的实施中，优化制度关系。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=213683

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