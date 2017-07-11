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小型银行选择非传统方式

弥补流动资金需求

【本报雅加达讯】为了收取流动性资金，因仅将敦促资金成本的上升，小型银行更选择承受调升利息。小型银行选择非传统方式弥补流动资金的需要。

获得第一个债券发行的资金后，Mantap银行（PT Bank Mandiri Taspen Pos）坦承下调定期存款的特殊利息。

Mantap银行董事总经理Josephus K. Triprakoso称，目前该银行下降定期存款的特殊利息。该银行获得债券发行的2兆盾资金。“我们下降定期存款的特殊利息为100基点。”

该银行计划至年底实施贷款扩展9兆盾，比去年同期的4兆9200亿盾几乎增长100%。

为了达到该目标，今年首季度该银行的贷款总额达6兆1800亿盾。

虽然拟定高度目标，该银行不将修订今年上半年银行业务计划（RBB）。

Kesejahteraan Ekonomi银行也坦承，目前尚未计划提高定期存款的利息。

Kesejahteraan Ekonomi银行董事总经理Sasmaya Thuleley称，因流动性资金的情况仍良好，迄今该银行不将提高定期存款利息。

“此外，截至今年第三季度，全国性贷款增长不太高，以及平均的存款准备金率(reserve

requirement ratio/

RRR)的设定会增加银行的流动性。”

虽然不提高利息收取资金，该银行提高今年贷款的指标，从40%升至50%。“我们提高贷款指标是因优化债券发行所获的资金。”

去年底该银行发行第二级债券1700亿盾，息票11.85%，五年期限。

Arthos（印尼）银行（PT Bank Arthos Indonesia

Tbk.）董事总经理Reinantha Yaputra称，因市场情况仍良好，目前该银行没有计划提高定期存款利息。

Reinantha深信，今年贷款增长会更高。“我们拟定指标，今年贷款有望增长20%。”

存款担保机构（LPS）委员会主席Halim Alamsyah称，迄今没有透过提高定期存款的利息收相争收取资金的信号。但是，今年下半年小型银行开始提高定期存款利息。

“他们深信，贷款将增长好，以致需要资金，因此提高定期存款利息。今年下半年定期存款利息可能上升，因贷款需求会更高。”

根据今年5月份印度尼西亚银行（央行/BI）的数据，六个月与12个月期限的存款利息，比今年4月份，各升至1基点为7.03%与7.11%。三个月与24个月期限，各下降2基点与5基点为6.62%和6.97%。