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将出口收汇带回本国

INDEF称我国政府应以泰国为借鉴

【本报雅加达讯】在确保出口收汇(devisa hasil ekspor/DHE)上，我国政府应效仿泰国。泰国是责成出口收汇带回本国和兑换成该国货币的国家之一。

经济金融发展研究所(INDEF)经济学家庇玛(Bhima Yudhistira)日前在雅加达称，“理想的是对带回出口收汇，我们应该向泰国学习。”

庇玛说，泰国拥有责成其出口商在国内银行扣留其出口收汇长达12个月的规则。以致泰国的外汇更稳定，特别是在有如当前全球经济动荡之际。

据庇玛称，在我国的出口收汇规则并不责成100%带回本国，且在国内兑现。如果带回来也仅存在短期的金融工具里，所以银行业不敢为生产性活动而周转上述资金。

他说，政府可采取的措施之一是，佐科威总统颁布替代法令的政府条例来修正有关外汇流量的1990年第24号法令。该条例的修订可加上出口收汇义务扣留在国内银行从6个月至12个月。

此外，政府也可以提供激励，兜揽更高的定期存款利率，好让那些出口商把出口收汇投资在我国而感到安全。