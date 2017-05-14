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对投机和囤积行为

政府将采取坚决措施

【本报雅加达讯】贸易部长英卡尔迪亚斯（Enggartiasto Lukita）将对投机者和囤积必需品，尤其是在临近斋戒月期间赚取牟利的商人采取坚决措施。

他上周末在雅京东市Kramat Jati批发市场进行突击检查时称，贸易部将与警方和食品监测小组一同采取坚决措施。

“今年投机者别想试试赚取不合理利润。政府将采取坚决措施。若有囤积必需品的商人，政府将使他们破产，迫使他们面对法律严惩，”他说。

英卡尔的上述说法尤其是应对最近大蒜价格飙升的问题。

自今年初，国内的大蒜价格逐步上升，平均价格每公斤5万0680盾，比1月份每公斤3万8554盾增幅31.5%。

“我不会容忍投机取巧行为。若政府发现有囤积行为，食品检测小组和警方将采取法律行动。这是政府的立场，”他说。

政府声称，截至本月底雅加达、泗水和其他一些大城市将获得7672吨大蒜供应。目前消费者购买大蒜的价格，将限于每公斤3万8000盾。

关于其他商品，英卡尔说目前的价格趋于稳定。大米价格稳定，储备量能供应未来8个月至9个月的需求，而砂糖、食用油和牛肉必须以最高零售价格出售。

根据贸易部必需品市场监测系统（SP2KP）的数据，国内的中等大米价格每公斤1万0593盾，砂糖每公斤1万3608盾，以及食用油每公升1万1475盾。

此外，牛肉价格每公斤11万4717盾。