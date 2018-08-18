Posted by admin

对国内已能生产的消费品等进口货物

政府将课以7.5%进口所得税率

【本报雅加达讯】政府想方设法控制进口来减少经常帐赤字。该控制是通过提高消费品，辅助商品和原材料的进口所得税(PPh)率，由2.5%升至7.5%来实现的。而上述被课以新的税率是对国内已能生产的进口货物。政府将停止500种进口商品以改善目前占国内生产总值(GDP)约3%的经常帐赤字(CAD)。

财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indarti) 于日前在雅加达中区总统办公处，就有关加强外汇储备政策策略继续的局部会议结束后作出上述表示的。丝莉.慕利亚妮称，对500种商品的进口评估，亦将与贸易部长，工业部长，以及财政部关税署共同进行。这也列入了政府挽救盾币汇率的四个步骤内。

她说，”我们将采取严厉和果断的措施来控制。目前我们与贸易部长和工业部长一起将鉴定500种能在国内生产的商品，是否能替代进口，且从进口方面来控制。”

该世界银行前董事总经理称，将加以鉴定的500种商品是消费品，原材料，以及有国内产品替代潜力的资本货物。她解释说，“我们将看看，如果需求飙升而非战略性的，且在经济上所需的，则将受到控制。这是我们怀疑的，包括各种类型的网上购物，特别是来自外国的消费品进口量的飙升非常高。”

政府要采取的第二步骤是，要求国营电力公司(PLN)和国营石油北塔米纳公司(Pertamina)采用更多的国内组件率。第三步骤是，以提供激励方案鼓励出口。这是由政府，央行，金融服务管理局(OCK)，和印尼出口融资机构(LPEI)加以进行。

第四步骤是，在最近期间内其规则颁布后，通过持续全面地实施20%生物柴油(B20)。而 B20的实施能抑制油气的进口。