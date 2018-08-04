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宪法法院复审副总统任期限制规定 卡拉冀宪法法院在普委会登记日期结束前作出判决

【本报雅京新闻】我国副总统尤淑夫卡拉（JK）冀宪法法院（MK）在普委会正副总统候选人登记日期结束前对总统任期限制规定的复审作出判决。

2019年正副总统选择登记今天（8月4日）开始进行并将于10日结束登记。因此卡拉希望宪法法院能尽快进行复审普委会的副总统任期限制法规进行讨论并于8月10日晚间12点之前作出决定。

若MK取消普委会地副总统任期限制规定，卡拉仍觊觎能与佐科威搭档参选2019年正副总统选举。卡拉也被视为2019年佐科威搭档的适合人选。

“不排除再次与佐科威搭档蝉联正副总统，然而我的愿望将取决于宪法法院的判决和佐科威本人的决定。”周四（8日）卡拉副总统在雅京中区史纳延国会大楼如是阐述。

然而，卡拉的愿望也遭到印尼穆斯林知识分子协会(ICMI)主席/印尼首位宪法法院前任院长金利(Jimly燗sshiddiqie)的反对，金利认为正副总统任期限制涉及到国家社稷的未来，宪法法院不应该仓促进行复审并在某政治力量的压力下作出不利于国家和社会的不明智决定。宪法法院具有高瞻远瞩的精神和长远的眼光并深思熟虑，优先考虑国家长远的利益。