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安汶港口提供直接出口服务

【本报安汶讯】为使货物物更顺畅，安汶港口将提高海运服务，以致出口商品可直接运到进口国。这一向以来，出口海运服务的只有在国际港口。

交通部长布迪（Budi Karya Sumadi）上周在安汶见证马鲁古省政府和国营港口运营商Pelindo第四公司（Pelindo IV）签署合作协议后声称，安汶港口直接出口服务是决疑性的，即是适应需求和商品性质。

“这是决疑性的，仅为一些特定商品提供直航海运服务。比如说金枪鱼，政府要求直接运到菲律宾，中途不可换船，”他说。

布迪续说，在未来期间，来自东部地区的我国优质产品譬如鱼产等其它商品，将通过空运运到目的国。

关于支撑直接运输的基础设施，交通部长说港口和飞机已作好直航出口服务。

他说：“基础设施已准备就绪，只等政府发布法规。”

安汶港能够提供出口海运服务是Pelindo IV公司与马鲁古省政府签订合作协议的成果。

Pelindo IV公司总经理多梭（Doso Agung）与马鲁古省省长萨伊德（Said Assagaff）在安汶市Pattimura国立大学，签订有关Waai—Tulehu综合渔业和集装箱港口建设的谅解备忘录，以及从安汶港口直接出口的谅解备忘录。

Pelindo IV公司总经理多梭声称，这两项合作谅解备忘录旨在建设和提高公司与马鲁古省政府的协调。

“公司编制了可从安汶港口直接进口的潜在货物清单，”他如斯说。

发展Namlea物流中心

交通部长布迪进一步说，政府也将在马鲁古省Buru县楠勒阿（Namlea）镇发展物流中心，来收集和储存可运到我国西部地区的多种商品。

布迪说：“回到东部地区的海上捷运船队，理应能顺便把来自东部地区的各种商品运到西部地区。但这一向以来，这是从未良好的实施。”

有鉴于此，政府将在楠勒阿镇发展Rumah Kita物流中心，来储存东部地区的各种优质商品，然后运到西部地区。部长评估，这种方式将提高海上捷运效率。

布迪进一步说，交通部与国营企业部和贸易部拟在13个地点，发展Rumah Kita物流中心来支持海上捷运。

“政府把物流中心地点增至13个。Rumah Kita是物流中心，可收集周围地区的优质商品来稳定物价。此外也将增加7条海上捷运航线，”他说。

布迪指出，该13个地点其中是尼亚斯、明打威（Mentawai）、纳土纳、Sangatta、Dompu、Waingapu、Rote、Kalabahi、Tahuna、Namlea、Saumlaki、Manokwari和Timika。

交通部长解释，政府在Rumah Kita的经营管理将与国营企业和地方政府经营企业进行协调。这些企业包括Pelni国家航运公司、国营水路运输（ASDP）Indonesia Ferry公司，以及Pelindo第一、二、三、四公司。