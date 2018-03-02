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存款担保机构深信

我国已足够成熟面对金融危机动荡

【本报雅加达讯】存款担保机构(LPS)委员会主席哈林.阿蓝萨(Halim Alamsyah)深信，在面对有可能发生的金融危机上，我国的准备工作相当成熟。

哈林说，上述准备工作可从有关金融系统危机的处理和防止(PPKSK)的2016年第9号法律中反映出来。

日前，他在雅加达的研讨会上称，“我认为比起其他国家我们相当进步，因为已经有了法律。准备像那种法律的国家并不多，所以我认为，我国的准备工作已相当成熟。”

通过有效的银行重组和解决方案，哈林对此充满信心，以致负责保证存款的机构，就能够最大限度地减少因银行倒闭而可能带来的负担。

此外，哈林亦认为，未来将出现的各种风暴对银行业不至于有多大的影响。其指示器是在这放缓的经济形势之际，银行在过去一年的表现也不错。

他说，“今年正在进行的银行业整合过程会更快的完成。如果对经济的信心有所改善的话，则信贷需求会增长。现在的确是还没有，然而我对将再次上升表示乐观。”

在金融系统危机的处理和防止法律中称，处理银行业务问题不使用国家预算资金，换句话说，个人或银行业必须能够克服危机。

在个人银行层面，加强资本和流动性的强化，特别是对于属于系统类别的银行。而在行业层面，由存款担保机构法律规定的存款担保计划加强了工作，和通过提供资金来处理银行业危机。