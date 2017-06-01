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央行: 外资流入将持续至明年

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)声称，随着越来越可预知的全球金融风险，外资流入将持续至明年，截至2017年5月份第三周，外资流入我国投资组合达108兆盾，或比去年同期的62兆盾上升74.2%。

央行资深行长助理米尔萨(Mirza Adityaswara)称，目前影响最大的是外在因素，继中国经济复苏因素，有关美国央行资产负债表减少计划。

就有关他们的资产负债表减少机制，目前央行仍等待与美联储(The Fed)沟通。日前，米尔萨在雅加达称，“当他们的资产由8亿美元增加至4.5兆美元时，他们从货币市场购买美国国债，然后进入至系统。那么这个到期的可能不再被收购，以致他们的资产慢慢地自行减少。但是在另一方面，会使市场更紧缩。其核心是须加以沟通，若其性质是突然的且没有良好的沟通，则会造成动荡，就有如2013年那样。”从美联储资产约4.5兆美元，其中2.5兆美元是国债，和剩下的1.8兆美元是抵押贷款支持证券。而从上述所有的国债，其中1.4兆美元，有不到五年到期的。