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央行：90%出口创汇已汇回国内

我国仍奉行自由外汇制

【本报雅加达讯】根据央行的记录，90%左右的出口创汇（DHE)已经汇入我国。然而我国没有把出口收入兑换成美元的义务。

央行录得尚未呈报其出口创汇的出口商还有10%左右。7月27日，央行总裁资深助理Mirza Adityaswara在雅京央行大厦称：“进入我国的逾90%出口创汇，央行将核对其货运单据与在银行间的货币单据。但我国奉行自由外汇制，出口收入汇回国后，国家不干预其所有者的使用。”

此前，佐科威总统要求企业家或出口商把这期间存放国外的出口创汇汇回国，以便在全球经济动荡之际增加外汇储备和保持盾币汇率的稳定。

Mirza续称，出口商一般把美元存放国外，作为偿还外债和进口原料之用。他说：“因此若要把美元兑换成盾币也可以，有外债的要偿付利息又把美元汇出去，也无不可。”

根据有关接受出口创汇、撤回外债和通过外汇银行接受出口创汇、编号 16/10/PBI/2014的央行条例，若货物出口通知（PEB）的价值超过1000万美元，出口商须向外汇银行提供符合货物出口通知的信息。

他说：“自由外汇制本不是新事物，出口商也没有把美元收入兑换成盾币的义务，但基于央行数据，却有15到25%的出口创汇被兑换成盾币，这是根据出口商的需要。”

另外经济统筹部长达尔敏（Darmin Nasution）估计还有15%左右的出口创汇尚未汇回国，其中原因之一是出口商在国外借贷。

有关在出口目的地国开账户，他说出口商可以辩称寻找在国外开设分行的我国银行。无论如何，那些款项在国内还是可以被计算出来。

为了增加外汇储备，改善使盾币承压的经常账赤字，政府也将鼓励出口煤炭，其中是通过取消责成煤炭商供应国内市场一定配额煤炭的义务（DMO)。作为补偿，政府将向每公吨出口煤炭价格征收2到3美元，即如对棕榈油的做法一样。