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央行：外汇储备金额足以抵御盾币汇率波动

【本报三宝垄讯】央行总裁阿古斯（Agus Martowardojo）称，虽然由美国经济动态引发的资金外流压力相当强，但直到2018年4月底的外汇储备金额仍足以抵御盾币汇率的波动。

阿古斯日前在三宝垄（Semarang）市区域伊斯兰教经济节间隙中称：“我们不会惊慌失措，相信我们有足够的外汇储备来维持我国的经济。”

阿古斯的上述声明是对近日盾币汇率再次下跌的回应。基于央行公布的雅加达银行同业拆借利率（JISDOR），5月3日是1美元兑1万3941盾，而上周末是1美元兑1万3877盾。

因为美国的原材料成本增加，而美国的通货膨胀指数也显示通货膨胀率愈接近美联储（Federal Reserve Fed）的2%目标，市场参与者认为未来几个月美国的通货膨胀将有所增加，导致本周初盾币呈弱。

截至2018年3月底，我国外汇储备达到1260亿美元，比2018年2月减少20.6亿美元。外汇下降的原因之一是被用于稳定市场的盾币汇率。

央行将于2018年5月8日公布2018年4月的外汇储备。

除外汇储备的充足，阿古斯还说央行同时也加强与各国央行同仁的合作，加强经济第二道防线，确保外汇流动性的可用性。

眼下央行拥有的第二道防线，是以双边伙伴关系的形式，通过互换或双边货币互换协议（BCSA）和多边的覆盖，如“清迈倡议多边化”来保持外币流动性。

他说：“我们也与我们合作伙伴的银行联系，以便共同保持流动性。”

阿古斯再次强调央行货币政策目前的方向：如果盾币承受的压力持续，并可能阻碍通胀目标的实现以及扰乱金融体系稳定的话，就提供调整央行7天逆回购利率的机会。

他续称：“由于外来的经济压力，盾币在近两周内一直处于压力之下，但其他国家的货币也是如此。从2018年4月1日至26日盾币贬值了0.88%。其他国家货币贬值得更厉害。”