Friday, May 19th, 2017 | Posted by

央行预计第二季度经济增长5.11%

web1205c

Agus Martowardojo

 

【本报雅加达讯】2017年第二季度的我国经济增长，深信将比2017年首季度的5.01%更好。甚至印度尼西亚银行(央行/BI)预计, 2017年第二季度我国经济增长达5.11%。

央行行长阿古斯(Agus Martowardojo)称，出口商品价格的好转将提高民众的消费，特别是商品生产区，例如苏门答腊，加里曼丹和我国东部地区。“所以我们希望在第二季度或第三季度民众的消费将复苏。”

中央统计局(BPS)记载，在2017年首季度的家庭消费增长4.93%，比2016年第四季度的4.97%有所放缓。该放缓是因为由政府所安排的价格调整，即电费的上涨。

然而进入2017年第二季度，家庭消费亦还未显示强有力。2017年4月份消费产品进口数据录志比上月的下降17.73%。

阿古斯补充称，出口业绩将成为2017年第二季度增长驱动器的主要引擎。增长亦将由政府投资和消费所推动。“我们认为建设投资得以良好的增长。我们希望以后增长更好的是非建设投资。”

央行亦预期，在第三季度和第四季度的经济各能增长在5.2%以上。如此一来，2017全年的我国经济增长会达到5.2%。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=183215

Posted by on May 19 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added