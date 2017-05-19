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央行预计第二季度经济增长5.11%

【本报雅加达讯】2017年第二季度的我国经济增长，深信将比2017年首季度的5.01%更好。甚至印度尼西亚银行(央行/BI)预计, 2017年第二季度我国经济增长达5.11%。

央行行长阿古斯(Agus Martowardojo)称，出口商品价格的好转将提高民众的消费，特别是商品生产区，例如苏门答腊，加里曼丹和我国东部地区。“所以我们希望在第二季度或第三季度民众的消费将复苏。”

中央统计局(BPS)记载，在2017年首季度的家庭消费增长4.93%，比2016年第四季度的4.97%有所放缓。该放缓是因为由政府所安排的价格调整，即电费的上涨。

然而进入2017年第二季度，家庭消费亦还未显示强有力。2017年4月份消费产品进口数据录志比上月的下降17.73%。

阿古斯补充称，出口业绩将成为2017年第二季度增长驱动器的主要引擎。增长亦将由政府投资和消费所推动。“我们认为建设投资得以良好的增长。我们希望以后增长更好的是非建设投资。”

央行亦预期，在第三季度和第四季度的经济各能增长在5.2%以上。如此一来，2017全年的我国经济增长会达到5.2%。