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央行预计

今年经常帐赤字占GDP 的2.1%

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)预计，今年我国经常帐赤字(CAD)为200亿美元，或占国内生产总值(GDP)的2.11%，比此前预测的2.4%更低。该水平被认为还算安全，虽然是比去年的160亿美元或占国内生产总值的1.75%有所上升。

央行行长阿古斯(Agus Martowardojo)称，“那么，如果此前我们估计在2.4% 范围的话，现在则2.11%。稍微地扩大，但是依然在良好和健全的状况下。”

他补充称，今年出现经常帐赤字扩大，是随着国内或者是全球经济开始好转。预计今年全球经济增长达3.4%，比去年的3.1%更好。

阿古斯说，今年世界经济出现好转，是因油价从每桶41美元上涨至每桶52美元。此外，由于去年的大宗商品平均价格上涨约4.5% 而于今年成为10.2%。另一方面，世界贸易量亦由去年的增长1%而于今年成为1.2%。

他说，“我们预计美国的经济有所好转，由去年的增长1.6% 与今年成为2.3%。这将引发通货膨胀上升和美联储加息。我们还是预估今年将升息两次，通常是在3月份和4月份。”