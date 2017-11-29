Wednesday, November 29th, 2017 | Posted by

央行颁布技术法规
我国与马泰进出口贸易结算使用令吉和泰铢

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)颁布技术法规，我国和马来西亚之间用马币令吉(ringgit)结算贸易交易，和泰国则使用泰铢(baht)，声称可减少对某些货币的依赖，和确保汇率的稳定。

周一，央行通讯部执行主任阿古斯曼(Agusman) 在雅加达称， 上述条例是央行委员会成员条例，作为有关双边交易使用当地货币结算(LCS)编号19/11/PBI/2017央行条例的实施条款。

阿古斯曼说，“使用本地货币的交易能推动我国与泰国和马来西亚之间的双边贸易，以及减少对某些货币的依赖，以致支持汇率的稳定。”

该不使用美元的双边贸易，将通过被指定作为中介交易的商业银行，或银行交叉货币交易商(Bank ACCD)来进行。

在经过评估后，央行和马来西亚与泰国当局将指定银行交叉货币交易商。该已被正式指定为银行交叉货币交易商，在外汇市场进行特定的金融交易与活动上，会获得例外的一些条款和灵活性。

阿古斯曼称，该金融交易与活动，其中是有关马来西亚令吉和泰国泰铢货币的开开设帐户，泰铢和令吉对盾币的直接报价，以及泰铢和令吉的贸易融资。“该条例将于201812日开始生效。”

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=199399

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