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央行资深行长助理米尔萨称

今年我国国际收支顺差将达100亿美元

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)预计，2017年我国的国际收支(NPI)将顺差100亿美元。该数字若与达到120亿美元的2016年顺差比较的话则有所降低。

日前，央行资深行长助理米尔萨(Mirza Adityaswara)在雅加达称，“今年的顺差约100亿美元，至于2018年，我们估计仍顺差，然而在100亿美元以下，大约50-70亿美元。”

在2015年遭受逆差10亿美元后，最近数年，我国的国际收支不断地录志顺差。

米尔萨说，我国的国际收支持续顺差，这是我国经济基本复苏力度的一个指标。因为在2017年底和2018年，随着美联储(The Fed)的加息计划和减少资产负债表，国内经济的复苏力将受到国内外资流入压力的影响。

他说，“因此，若2018年，我国能保持低通货膨胀，和经常帐赤字(CAD)亦能在占国内生产总值(GDP)的2.5%以下的话，则美国的升息对我国无多大影响。”

米尔萨预计，今年的经常帐仍逆差，占国内生产总值2%以下。2018年的经常帐赤字料将会升至占国内生产总值的2.3%以下，因为出口业绩持续改善，随着资本货物需求，为提升经济增长，主要是基础设施建设，进口速度也越来越大。

截至2017年第三季度，我国经常帐赤字相当于占国内生产总值的1.65%，或43亿美元，而我国的国际收支顺差为54亿美元。