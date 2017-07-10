Monday, July 10th, 2017 | Posted by

央行调查结果
7月初通胀率达0.32%

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)声称，2017年7月份首周的通货膨胀环比达0.32%，或年度的同比3.98%。

根据央行价格监测调查结果，7月初的通货膨胀仍由市际运输和航空运输费，以及数种食品类商品所引发。然而，随着开斋节假期已过，运输费将会下降。

央行行长阿古斯(Aus Martowardojo)上周末在雅加达称，“我们希望通货膨胀远受控制而符合2017年的指标4%正负1%，和在2018年3.5%正负1%，”

在2017年国家收支预算修正草案(RABN-P)中，政府已上调通货膨胀指标由4%升至4.3%。这是由于800瓦组合的电力补贴再分配后，政府所管理的价格通货膨胀提高的结果。

国营电力公司企业通信单位主任I Made Suprareka坦承，电费参与提供通货膨胀贡献，为此，必须有正中目标的补贴政策，而能抑制通胀率。

经济金融发展研究中心(Indef)主任Enny Sri Hartati称，电力基价的调整对2017年6月份的通货膨胀贡献0.69%。该电力基价的调整导致民众的购买力下降。

她说，最受补贴撤销影响的900瓦用户是微中小型企业。该事宜影响到微中小型企业的生产活动。“因此，该电费的调整导致通货膨胀，同时亦导致民众的购买力降低。”

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